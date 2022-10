Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Zeugen gesucht

Lingen (ots)

Am 24. September kam es an der Beckstraße zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter beschädigten gegen 6.30 Uhr die Scheibe eines Bushäuschens mit einem Gullideckel. Die Höhe des Sachschadens steht bisher noch nicht fest. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell