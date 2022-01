Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: 3.200 Euro Geldstrafe bezahlt

Trier (ots)

Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen vollstreckte die Bundespolizei Trier am Freitagmittag einen Haftbefehl gegen einen 44-jährigen Franzosen.

Der wegen Kennzeichenmissbrauchs zu einer Geldstrafe in Höhe von 3.200 Euro verurteilte Mann war zuvor als Beifahrer in einem PKW aus Luxemburg eingereist und auf der B 52, Parkplatz Dicke Buche, kontrolliert worden. Der Mann hatte bei einem PKW-Händler in Ostdeutschland einen Mercedes-Benz gekauft und die mitgebrachten französischen Kennzeichen am Fahrzeug angebracht, um dieses nach Frankreich zu überführen. Diese sogenannte "Fernzulassung" ist jedoch nicht erlaubt.

Nachdem ihm die Möglichkeit gegeben wurde - in Begleitung einer Streife - den haftbefreienden Betrag an einem Geldautomaten abzuheben, beglich er die geforderte Geldstrafe und wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freiem Fuß belassen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell