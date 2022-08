Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Polizisten nehmen Smartphone-Dieb fest

Wesel (ots)

Polizisten haben einen Handy-Dieb vorläufig festgenommen. Der 21-Jährige steht im Verdacht, ein Smartphone aus dem Auto eines 36-Jährigen gestohlen zu haben, als er seinen Wagen belud.

Als der 36-Jährige damit am Mittwoch gegen 15 Uhr fertig war, sah er, wie der Mann an der Fahrertür stand, sein Handy aus dem Auto nahm und vom Tatort an der Brüner Landstraße flüchtete. Mit seinem Auto verfolgte der Weseler den Dieb, verlor ihn aber an der Felixtowe-Straße aus den Augen.

Polizisten entdeckten den Tatverdächtigen an der Straße Am Friedenshof und nahmen ihn mit zur Polizeiwache Wesel. Da der Mann aus Rees offensichtlich unter dem Einfluss berauschender Mittel stand ordnete eine Richterin eine Blutprobe an.

Ermittlungen ergaben, dass der Tatverdächtige auch für einen Fahrraddiebstahl infrage kommt.

