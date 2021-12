Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßliche Ladendiebe festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Montagabend (20.12.2021) zwei Männer im Alter von 20 und 28 Jahren festgenommen, die im Verdacht stehen, Waren aus einem Geschäft an der Königstraße gestohlen zu haben. Ein Ladendetektiv beobachtete gegen 19.50 Uhr wie zwei Männer das Geschäft betraten und mehrere Parfümflakons in ihre Jacken steckten. Als sie den Kassenbereich passierten ohne die Ware im Wert von über 800 Euro zu bezahlen, sprach sie der Detektiv an. Die alarmierten Beamten nahmen die beiden 20 und 28 Jahre alten Männer mit algerischer Staatsbürgerschaft daraufhin fest. Der 28-jährige Tatverdächtige wird im Laufe des Dienstags (21.12.2021) im Rahmen eines beschleunigten Verfahrens dem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Der 20-jährige Tatverdächtige wurde bereits am Vormittag dem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

