POL-NOM: Bus rollt gegen Pkw und Straßenlaterne

Northeim (ots) - 37176 Nörten-Hardenberg, Am Bahnhof; Donnerstag, 17.03.2022, 00:00 Uhr bis 17:40 Uhr NÖRTEN-HARDENBERG (TH) Am Donnerstag, 17.03.2022, am frühen Abend gegen 17:40 Uhr, wurde durch Beamte der Bundespolizei eine beschädigte Scheibe eines Wartehäuschens der Bushaltestelle am Bahnhof Nörten-Hardenberg festgestellt. Durch bislang unbekannte Täter wurde mit einem unbekannten Gegenstand die Glasscheibe ...

mehr