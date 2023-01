POL-MG: Abbiegeunfall in Rheindahlen-Land - Zeugensuche

Mönchengladbach (ots) - Am Dienstag, 17. Januar, ist es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 76-jährigen Autofahrer und einer 48-jährigen Autofahrerin an der L 19 im Bereich Sasserath gekommen. Dabei erlitt eine 78-jährige Frau schwere und die Autofahrerin leichte Verletzungen. Nach bisherigem Ermittlungsstand fuhr der 76-Jährige gegen 14.40 Uhr mit der 78-jährigen die L 19 in Richtung Jüchen entlang. An der ...

