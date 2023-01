Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 24-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Mönchengladbach (ots)

Ein 24-jähriger Mann hat sich am Dienstag, 17. Januar, bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Bismarckstraße/ Hindenburgstraße schwere Verletzungen zugezogen.

Nach bisherigem Ermittlungsstand und Zeugenaussagen rannte der Mann gegen 19 Uhr über die Kreuzung in Richtung Hauptbahnhof. Dabei missachtete er die rot zeigende Fußgängerampel. Ein Autofahrer auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Kaldenkirchener Straße musste daraufhin stark bremsen, um eine Kollision zu verhindern. Ein weiterer 42-jähriger Autofahrer, der daneben auf dem rechten Fahrsteifen unterwegs war, konnte trotz einer Vollbremsung einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Durch den Aufprall und anschließenden Sturz erlitt der 24-Jährige schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. (jl)

