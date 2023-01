POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 19.01.2023 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots) - Buchen-Hainstadt: Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro entstand bei einem Unfall in Buchen-Hainstadt am Dienstagmorgen. Eine 40-Jährige war gegen 7.30 Uhr mit ihrem Peugeot auf der Dürmer Straße unterwegs und bog nach links in die Kirchenstraße ein. ...

mehr