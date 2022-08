Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Handfeste Auseinandersetzung; Brände; Senior betrogen; Einbruch in Firma; Wohnmobil gestohlen, Verkehrsunfälle; Drogen beschlagnahmt

Reutlingen (ots)

Auseinandersetzung

Zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen ist es in der Nacht zum Freitag auf einem Parkplatz in der Föhrstraße gekommen. Eine Zeugin meldete kurz vor 0.30 Uhr der Polizei, dass es dort zu Handgreiflichkeiten zwischen rund einem dutzend Beteiligten gekommen war. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war eine körperliche Auseinandersetzung mit etwa acht Personen noch im Gange. Die Beteiligten mussten unter dem Einsatz vom Pfefferspray voneinander getrennt werden. Zwei Männer im Alter von 20 und 26 Jahren erlitten bei der Auseinandersetzung nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Sie wurden vorläufig festgenommen. Fahndungsmaßnahmen nach den geflüchteten Beteiligten blieben erfolglos. Während der 20-Jährige zum Ausspülen seiner Augen in ein Krankenhaus gebracht wurde, beleidigte er die eingesetzten Beamten. Der Ältere wurde zunächst zum Polizeirevier gebracht. Beide wurden nach Abschluss der erforderlichen Maßnahmen wieder entlassen. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen zum genauen Hergang und zu den Hintergründen der Auseinandersetzung aufgenommen. (rn)

Reutlingen (RT): Brand von Nadelbäumen

Aus noch unbekannter Ursache ist in der Nacht zum Freitag ein Nadelbaumstreifen an einem Feldweg bei der L387 zwischen Rommelsbach und Ofterdingen in Brand geraten. Zeugen entdeckten die brennenden Bäume gegen 0.45 Uhr und alarmierten die Einsatzkräfte. Die Feuerwehr löschte daraufhin die Flammen, durch die augenscheinlich nur geringer Sachschaden entstanden war. Auch ein in der Nähe befindlicher Polizeihubschrauber war kurzzeitig im Einsatz. Bereits in der Nacht Dienstag hatte kurz vor ein Uhr das Gestrüpp unterhalb der Bäume Feuer gefangen. Die Flammen waren daraufhin auch auf teilweise auf die Bäume übergegangen. Der Polizeiposten Reutlingen-Nord hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen. (rn)

Pliezhausen (RT): Fahrzeug in Brand geraten

Zum Brand eines Teleskopladers in der Pliezhäuser Straße sind Feuerwehr und Polizei am Donnerstagabend ausgerückt. Ein 27-Jähriger war gegen 20.45 Uhr mit dem Teleskoplader in Richtung Gniebel unterwegs, als er an der Ausfahrt des Kreisverkehrs Rauch im Inneren des Führerhauses bemerkte. Die alarmierte Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 19 Einsatzkräften anrückte, löschte das zwischenzeitlich abgestellte und in Vollbrand stehende Fahrzeug. Es musste abgeschleppt werden. Anschließend wurde die Fahrbahn mit einer Kehrmaschine gereinigt. Der Fahrbahnbelag war durch den Brand allerdings so stark in Mitleidenschaft gezogen worden, dass die ebenfalls vor Ort befindliche Straßenmeisterei die Kreisverkehrsausfahrt sperren musste. (rn)

Pliezhausen (RT): Von vermeintlichem Software-Mitarbeiter betrogen (Warnhinweis)

Ein Senior aus Pliezhausen ist in den vergangenen Tagen von einem Kriminellen um einen Geldbetrag in fünfstelliger Höhe betrogen worden. Der Anrufer, der sich als Mitarbeiter des Software-Unternehmens Microsoft ausgab, gaukelte dem Mann vor, sein Computer sei gehackt worden und von Schadsoftware befallen. Zur Behebung des Problems forderte der Betrüger den älteren Mann auf, ein Programm für einen sogenannten Fremdzugriff auf dem PC zu installieren. Dem kam der Senior nach. Weiterhin gelang es dem Täter, über das Online-Banking vom Konto des Mannes mehrere Beträge zu überweisen. Ob das Geld zurückgebucht werden kann, steht noch nicht fest.

Die Polizei warnt deshalb dringend davor, auf derartige Anrufe einzugehen und rät:

- Beenden Sie solche Gespräche unverzüglich.

- Verweigern Sie strikt Aufforderungen zur Installation einer Fernwartungssoftware.

- Geben Sie niemals Konto- oder Kreditkartendaten, Passwörter oder sonstige Zugangsdaten preis.

Wenn Sie Opfer einer solchen Straftat wurden:

- Trennen Sie den Rechner vom Internet und fahren Sie ihn herunter.

- Nehmen Sie Kontakt mit Ihrer Bank auf. In manchen Fällen kann es gelingen, bereits bezahlte Beträge wieder zurückzuholen.

- Lassen Sie Ihren PC überprüfen und das Fernwartungsprogramm löschen.

- Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

Weitere Informations- und Präventionstipps finden Sie unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/falsche-microsoft-mitarbeiter/ (ms)

Münsingen (RT): In Firma eingebrochen

In eine Firma in der Hermann-Staudinger-Straße ist ein Unbekannter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eingebrochen. Zwischen 20 Uhr und 4.15 Uhr verschaffte sich der Einbrecher über ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Auf seiner Suche nach Stehlenswertem hebelte er weitere Türen auf, wobei er auf Bargeld stieß, das er mitgehen ließ. Mit seiner Beute machte er sich anschließend unerkannt aus dem Staub. Spezialisten der Kriminalpolizei kamen zur Spurensicherung vor Ort. Das Polizeirevier Münsingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Esslingen (ES): Mehrere Brände im Stadtgebiet (Zeugenaufruf)

Zu drei Bränden im Stadtgebiet sind Feuerwehr und Polizei in der Nacht zum Freitag ausgerückt. Kurz nach ein Uhr hatten drei Zeugen am Marktplatz einen brennenden Papiercontainer entdeckt und die Rettungskräfte verständigt. Die Feuerwehr, die daraufhin mit einem Fahrzeug und vier Einsatzkräften anrückte, löschte den Container. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Ein dort ebenfalls brennender, kleinerer Metallmülleimer war von den Zeugen bereits vor dem Eintreffen der Rettungskräfte mit einem Eimer Wasser gelöscht worden. Gegen 1.15 Uhr wurde ein weiteres Feuer auf dem Parkplatz der Burg gemeldet. Ein Unbekannter hatte dort gelagerte Baugitter mit Sichtschutz offenbar in Brand gesteckt. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Ein weiterer Mülleimer war kurz vor fünf Uhr in der Dresdener Straße in Brand geraten. Die Feuerwehr löschte die Flammen mit einem Eimer Wasser. Augenscheinlich war kein Schaden entstanden. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft insbesondere, ob ein Zusammenhang zwischen den drei Fällen bestehen könnte. Zeugen, die in der Nacht zum Freitag verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 0711/3990-330 beim Polizeirevier Esslingen zu melden. (rn)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Wohnmobil gestohlen (Zeugenaufruf)

Im Laufe der vergangenen Woche haben Unbekannte einen blauen Fiat Ducato in Musberg entwendet. Zwischen Donnerstag (4.08.22), 17.45 Uhr, und Donnerstag (11.08.22), 19.45 Uhr, stahlen sie das am Straßenrand im Örlesweg geparkte Wohnmobil im Wert von etwa 60.000 Euro. An dem Fiat waren die amtlichen Kennzeichen ES-RU 1978 angebracht. Die Kriminalpolizeidirektion Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter 0711/3990-330, um Zeugenhinweise. (rn)

Ostfildern (ES): Mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht

Mit schweren Verletzungen ist ein 42-Jähriger am Donnerstagvormittag vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht worden. Zwei Zeugen entdeckten den am Boden liegen Schwerverletzten gegen 7.10 Uhr auf einem Radweg in Verlängerung der Körschtalstraße. Offenbar war der Mann zuvor mit seinem Fahrrad gestürzt. Er wurde vom Rettungsdienst versorgt. Das Polizeirevier Filderstadt die Ermittlungen zum genauen Hergang aufgenommen. (rn)

Bissingen/Teck (ES): Mit Pedelec gestürzt

Mit Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes ist ein 61-Jähriger in der Nacht zum Freitag vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Mann befuhr mit seinem Pedelec gegen 0.25 Uhr die Vordere Straße in Richtung Nabern. Nach derzeitigem Kenntnisstand touchierte er dabei mit dem Vorderrad einen Randstein und stürzte. Mit einem Rettungswagen wurde er anschließend ins Krankenhaus gebracht. Weil sich im Zuge der Unfallaufnahme Hinweise auf eine mögliche alkoholische Beeinflussung des 61-Jährigen ergeben hatten, musste er dort auch eine Blutprobe abgeben. (rn)

Tübingen (TÜ): Unfall mit zwei Verletzten auf der B296

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen ist es am Donnerstagabend zwischen Tübingen und Unterjesingen gekommen. Gegen 18.55 Uhr war ein 18-Jähriger mit seinem 1er BMW auf der Bundesstraße in Richtung Unterjesingen unterwegs. Als er zum Überholen des vorausfahrenden VW Tiguan einer 26-Jährigen ansetzte, wollte diese nach links in die Zufahrt zum Schwärzlocher Hof abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Während der Fahrer des BMW unverletzt blieb, musste die 26 Jahre alte Frau mit schweren, ihr 25-jähriger Beifahrer mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. An den beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 40.000 Euro. Zur Beseitigung ausgelaufener Betriebsstoffe rückte die Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften zur Unfallstelle aus. Während der Reinigungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme war die Bundesstraße bis etwa 21 Uhr voll gesperrt. (km)

Ammerbuch (TÜ): Schuppen in Brand geraten (Zeugenaufruf)

Noch unklar ist die Ursache eines Schuppenbrandes, der sich am Donnerstagabend in Poltringen ereignet hat. Gegen 20 Uhr wurden die Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei alarmiert, nachdem mehrere Anwohner aufsteigenden Rauch im Bereich der Straße Banngarten bemerkt hatten. Daraufhin rückte die Feuerwehr mit sieben Fahrzeugen und 58 Einsatzkräften an und löschte das Feuer, das sich zwischenzeitlich auf den gesamten Schuppen sowie auf einen darin befindlichen Traktor ausgebreitet hatte. Außerdem wurden durch die Flammen weiteres landwirtschaftliches Kleinstgerät, ein Anhänger sowie ein angrenzender Holzstapel in Mitleidenschaft gezogen. Nach ersten Erkenntnissen dürfte sich der entstandene Sachschaden auf etwa 10.000 Euro belaufen. Der Polizeiposten Ammerbuch hat mit Unterstützung der Spezialisten der Kriminaltechnik die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und sucht unter 07073/915900 nach Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. (km)

Balingen (ZAK): Handel mit Betäubungsmitteln

Bei Verkehrskontrollen rund um die Auftaktveranstaltung eines Reggea-Festivals, das von Donnerstag bis Sonntag auf der Balinger Volksbankmesse stattfindet, sind den eingesetzten Beamten am Donnerstagabend zwei mutmaßliche Drogendealer ins Netz gegangen. Die zwei Männer im Alter von 32 und 37 Jahren waren mit dem Auto auf dem Weg zum Festival. Bei der Kontrolle konnten mehrere hundert Gramm Marihuana, zum Teil bereits verkaufsfertig abgepackt, eine Feinwaage und auffällig viel Bargeld aufgefunden werden. Das Kriminalkommissariat Balingen ermittelt nun wegen unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln. Darüber hinaus verlief der Auftakt der Veranstaltung neben einzelnen Verkehrsverstößen auf der Anfahrtsstrecke und wenigen veranstaltungstypischen Vorkommnissen auf dem Messegelände überwiegend störungsfrei. (sr)

