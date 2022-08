Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Zigarettenautomat gesprengt; Verkehrsunfälle; Brände; Verletzter nach Verpuffung

Reutlingen (ots)

Zigarettenautomat gesprengt (Zeugenaufruf)

Einen erheblichen Sachschaden haben Unbekannte verursacht, die am frühen Mittwochmorgen in der Wörthstraße versucht hatten, einen Zigarettenautomaten aufzusprengen, um an das Geld und die Waren zu kommen. Gegen 3.45 Uhr vernahmen Anrufer einen dumpfen Knall und alarmierten die Polizei. Vor Ort stellte sich heraus, dass Unbekannte mittels Böllern versucht hatten, den Automaten aufzubrechen. Obwohl der Automat dabei erheblich beschädigt wurde, gelangten die Täter weder an das Geld noch an die Zigaretten. Der Sachschaden am Automaten und an der Hauswand an der dieser befestigt war, wird auf knapp 3.000 Euro geschätzt. Kriminaltechniker waren zur Spurensicherung vor Ort. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die zur genannten Zeit im Bereich der Wörthstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Polizeirevier Reutlingen, Telefon 07121/942-3333. (cw)

Walddorfhäslach (RT): Von der Fahrbahn abgekommen

Sachschaden in Höhe von etwa 43.000 Euro und eine nach ersten Erkenntnissen Leichtverletzte sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochabend auf der B27 ereignet hat. Gegen 19.05 Uhr befuhr eine 46-Jährige mit ihrem VW Tiguan die Bundesstraße von Aichtal kommend in Fahrtrichtung Tübingen. Kurz vor Walddorf kam ihr Fahrzeug aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach die Leitplanke und rutschte eine Böschung hinab. Nachdem es einen Wildschutzzaun durchbrach, kam es zum Unfallendstand. Die 46-Jährige wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Der nicht mehr fahrbereite Tiguan musste mithilfe der Feuerwehr, die mit sechs Fahrzeugen und 26 Einsatzkräften vor Ort war, geborgen und von einem Abschleppunternehmen aufgeladen werden. Zur Absicherung der beschädigten Leitplanke war außerdem die Straßenmeisterei zur Unfallstelle ausgerückt. (km)

Neckartenzlingen (ES): Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmittag in Neckartenzlingen erlitten. Ein 81-Jähriger war gegen zwölf Uhr von einem Hof herkommend nach links auf die Schulstraße eingefahren. Hierbei kam es zur Kollision mit einem vom Marktplatz herkommenden und in Richtung Altdorfer Straße fahrenden, 61 Jahre alten Motorradfahrer. Der Biker konnte sich zunächst auf seiner Harley-Davidson halten bis er stürzte und nach knapp 60 Metern auf der Fahrbahn zum Liegen kam. Nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort wurde der Mann vom Rettungsdienst mit einer schweren Beinverletzung in eine Klinik gebracht. In die Ermittlungen der Verkehrspolizei wurde ein Gutachter eingeschaltet. Zur Unterstützung rückte die Feuerwehr mit einem Fahrzeug und vier Einsatzkräften an die Unfallstelle aus. Während der Unfallaufnahme musste die Schulstraße gesperrt werden. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf 9.000 Euro geschätzt. Das Motorrad musste von einem Abschleppwagen geborgen werden. (ms)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Mit Reh kollidiert

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Kleinraftradlenker und einem Reh ist es am Mittwochabend auf der K 1227 gekommen. Der 33-Jährige war gegen 22 Uhr mit seinem Moped auf der Kreisstraße in Richtung L1208 unterwegs, als plötzlich ein Reh die Fahrbahn querte. Bei der nachfolgenden Kollision stürzte der 33-Jährige zu Boden und zog sich nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen zu. Nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort wurde er zur weiteren Behandlung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden an seinem Zweirad beläuft sich auf rund 500 Euro. Das Reh verstarb an der Unfallstelle. (rn)

Nehren (TÜ): Vorfahrt nicht beachtet

Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Mittwochabend an der Kreuzung L384/Höhnisch ereignet hat. Gegen 21.45 Uhr befuhr eine 45-Jährige mit ihrem Skoda Fabia die Straße Höhnisch in Richtung der Landesstraße und wollte über die Rechtsabbiegespur in diese einfahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem von links kommenden, vorfahrtsberechtigen VW Polo eines 39-Jährigen. Der Polo wurde anschließend nach rechts in Richtung Fahrbahnrand abgewiesen, wo der Wagen noch mit einem Baum kollidierte. Mit nach ersten Erkenntnissen leichten Verletzungen wurde der 39-Jährige vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Sein Polo musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 6.200 Euro. (rn)

Rottenburg (TÜ): Flächenbrand wegen zündelnder Jungs

Zu einem Flächenbrand mussten am Mittwochnachmittag die Rettungskräfte nach Seebronn ausrücken. Zwei Jungs im Alter von zwölf und 13 Jahren hatten gegen 16.30 Uhr auf einer Wiesenfläche hinter dem Sportplatz gezündelt. Hierbei geriet das trockene Gras in Brand und die Flammen breiteten sich rasch aus. Einer der Jungs rief daraufhin seinen Vater an, der wiederum die Feuerwehr verständigte. Diese rückte mit vier Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften aus und konnte die Flammen schnell löschen. Betroffen war eine Fläche von etwa drei Ar. (ms)

Haigerloch (ZAK): Ins Schleudern geraten

Ein Pkw musste am Mittwochnachmittag nach einem Unfall auf der B 463 abgeschleppt werden. Eine 18-Jährige war mit einem Opel Adam gegen 14.45 Uhr auf der Bundesstraße bei Haigerloch unterwegs. Da sie ihren Angaben nach durch die Sonne geblendet wurde, klappte sie die Sonnenblende herunter. Hierbei war die Fahranfänger kurz abgelenkt und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Beim Gegenlenken geriet der Pkw ins Schleudern und prallte gegen die rechtsseitigen Leitplanken. Ersten Erkenntnissen nach blieb die Fahrerin glücklicherweise unverletzt. Der Schaden an dem Auto beläuft sich auf zirka 7.000 Euro. Über die Schadenshöhe an der Leitplanke liegen noch keine Angaben vor. (ms)

Schömberg (ZAK): Bei Verpuffung verletzt

Eine Verpuffung hat am späten Mittwochabend die Einsatzkräfte von Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei in der Wellendinger Straße auf den Plan gerufen. Den ersten Erkenntnissen zufolge wollte ein 24-Jähriger gegen 22.45 Uhr auf einem Parkplatz im Bereich der Sportplätze offenbar ein Feuer in einer entsprechenden Tonne entfachen. Infolge dessen war es wohl zu einer Verpuffung gekommen, durch die sich der 24-Jährige Verbrennungen zuzog. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Auch die Feuerwehr war zur Ausleuchtung der Unglücksstelle angerückt. (rn)

Schömberg (ZAK): Flächenbrand

Zu einem Flächenbrand mussten die Rettungskräfte in der Nacht zum Donnerstag zu einem Feld kurz nach einem Reiterhof zwischen Schömberg und Wellendingen ausrücken. Ein Zeuge entdeckte gegen 1.10 Uhr einen Brand auf einem Feld, rechtsseitig der L434 in Richtung Wellendingen und alarmierte die Einsatzkräfte. Die Feuerwehr, die daraufhin mit drei Fahrzeugen und zehn Feuerwehrleuten vor Ort kam, löschte das abgemähte Stroh, das auf einer Fläche von etwa 35 Quadratmetern aus noch unbekannter Ursache Feuer gefangen hatte. Der Polizeiposten Schömberg ermittelt. (rn)

