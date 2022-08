Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche; Schwerer Verkehrsunfall; Brand auf Balkon

Esslingen (ES): In Wohnung eingestiegen

Ein noch unbekannter Täter ist am Dienstagabend in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Sonnenhalde eingestiegen. Zwischen 18 Uhr und 23.30 Uhr verschaffte sich der Unbekannte über eine offenstehende Balkontür Zutritt zu der Wohnung. Bei seiner Suche nach Stehlenswertem stieß der Täter auf Bargeld. Mit seiner Beute flüchtete er anschließend unerkannt. Der Polizeiposten Oberesslingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (km)

Köngen (ES): Schwere Kollision

Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von etwa 46.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochvormittag in Köngen ereignet hat. Gegen 10.45 Uhr befuhr die 77-jährige Fahrerin eines Opel Meriva die abschüssige Steinbruchstraße in Fahrtrichtung Unterdorfstraße. Kurz vor dem Einmündungsbereich beschleunigte die Seniorin aus noch ungeklärte Ursache ihr Fahrzeug stark und prallte in das Heck eines vorausfahrenden BMW X1. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der BMW auf einen geparkten Toyota aufgeschoben, wodurch der X1 nach links auf die Fahrerseite kippte. Der Toyota wiederum prallte in einen Stromverteilerkasten und nachfolgend gegen einen abgestellten Anhänger. Der Anhänger wurde danach infolge des Anstoßes auf einen dahinter geparkten Kleintransporter geschoben. Außerdem wurde durch das Umkippen des Stromverteilerkastens noch eine Hausmauer in Mitleidenschaft gezogen. Da sich der 64-jährige Fahrer des BMW zunächst nicht selbstständig aus seinem Fahrzeug befreien konnte, rückte die Feuerwehr mit vier Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften an die Unfallstelle aus. Sowohl der 64-Jährige als auch die 77 Jahre alte Unfallverursacherin wurden vom Rettungsdienst mit nach ersten Erkenntnissen leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die drei stark beschädigten Fahrzeuge wurden allesamt von hinzugezogenen Abschleppunternehmen geborgen. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe musste die stark verschmutzte Fahrbahn durch ein Spezialfahrzeug gereinigt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache hat die Verkehrspolizei Esslingen übernommen. (km)

Balingen (ZAK): Einbrecher hinterlassen hohen Schaden

Einbrecher haben von Dienstag auf Mittwoch in der Hölzlestraße in Engstlatt ihr Unwesen getrieben und dabei hohen Sachschaden angerichtet. Zwischen 19.30 Uhr und 5.30 Uhr verschafften sich die Unbekannten gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu einer dortigen Firma. Im Inneren des Gebäudes suchten sie nach Stehlenswertem und machten sich an einem Zigarettenautomaten sowie einem Tresor zu schaffen. Umfang und Wert des Diebesgutes stehen derzeit noch nicht fest. Die Höhe des angerichteten Sachschadens beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung vor Ort. Das Polizeirevier Balingen hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft insbesondere ein Zusammenhang zu einem Einbruchsversuch in eine weitere Firma in der Hölzlestraße. Unbekannte hatten dort zwischen Dienstag, 18 Uhr, und Mittwoch, sieben Uhr, eine Fensterscheibe beschädigt und einen Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro angerichtet. (rn)

Hechingen (ZAK): Brand auf Balkon

Zu einem Brand auf dem Balkon eines Einfamilienhauses sind Feuerwehr und Polizei am Mittwochvormittag gegen 10.30 Uhr in die Straße Im Kessler ausgerückt. Die Flammen konnten durch die Feuerwehr, die mit 24 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen vor Ort kam, zügig gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Ersten Ermittlungen zufolge waren auf dem Balkon gelagerte Abfälle in Brand geraten. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Der entstandene Sachschaden beläuft sich etwa 3.000 Euro. (sr)

