POL-FL: Flensburg - Unbekannter fährt gegen parkendes Auto auf Fördepark-Parkplatz, Polizei sucht Verursacher und Zeugen

Flensburg (ots)

Am Donnerstagmittag (26.08.21), im Zeitraum von 11.30 Uhr bis 12.30 Uhr, fuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrradanhänger gegen die Stoßstange eines parkenden türkis/weißen VW Busses mit Hamburger Kennzeichen. Ob es sich bei dem Fahrradanhänger um einen Fahrradträger an einem PKW handelt oder wirklich um einen Fahrradanhänger an einem Fahrrad ist nicht klar. Der Verursacher hinterließ eine Nachricht mit seinem Namen (Manfred H.) und einer Handynummer und dem Text: "Habe mit meinem Fahrradanhänger Ihre Stoßstange beschädigt". Offensichtlich stimmt die Handynummer nicht und so konnte der Geschädigte den Verursacher telefonisch nicht kontaktieren. Die Ermittler des Verkehrsermittlungsdienstes vom 1. Polizeirevier in Flensburg bitten den Verursacher und Zeugen um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 0461-4840. Vielen Dank!

