Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbrüche in Wohnung und in Baucontainer

Reutlingen (ots)

Radfahrer verletzt (Zeugenaufruf)

Der Polizeiposten Reutlingen-Nord sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochnachmittag entlang der Neckartalstraße (B 297) ereignet hat. Der Fahrer eines VW Touran fuhr gegen 14.20 Uhr vom Gelände eines dortigen Baustoffhändlers auf die Bundesstraße ein. Dabei übersah er eine 55-jährige Radfahrerin, die mit ihrem E-Bike auf dem parallel zur Fahrbahn verlaufenden Radweg unterwegs war. Diese musste stark abbremsen, kam dadurch zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Fahrer des Touran setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Hinweise bitte unter der Telefonnummer 07121/ 9611-0. (sr)

Pliezhausen (RT): In Wohnung eingebrochen (Zeugenaufruf)

In eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Fischerstraße ist im Laufe des Mittwochs eingebrochen worden. Zwischen 16 Uhr und 20 Uhr betrat der Unbekannte offenbar über die geöffnete Haustür das Gebäude. Anschließend verschaffte er sich gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung im ersten Obergeschoss und entwendete daraus Bargeld. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 07127/7340 beim Polizeiposten Reutlingen-Nord, Außenstelle Pliezhausen, zu melden. (rn)

Neuhausen (ES): Einbruch in Baucontainer

In der Nacht zum Donnerstag sind Unbekannte in den Baucontainer einer Firma in der Mörikestraße eingebrochen. Zwischen 22 Uhr und 5.30 Uhr verschafften sich die Täter mittels brachialer Gewalt Zugang zum Container und machten sich mit Baumaschinen im Wert von rund 10.000 Euro unerkannt aus dem Staub. Das Polizeirevier Filderstadt ermittelt. (sr)

Esslingen (ES): Unfall beim Abbiegen

Nach einem Verkehrsunfall in der Eberspächerstraße ist ein 19 Jahre alter Radfahrer am Donnerstagmorgen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Gegen 7.20 Uhr bog der 62-jährige Lenker eines Audi A5 von der Fahrbahn nach rechts in ein Firmengelände ein. Dabei übersah er den 19-Jährigen, der mit seinem Mountainbike verkehrswidrig auf dem Gehweg in die entgegengesetzte Richtung fuhr. Der Radfahrer prallte gegen die Motorhaube und stürzte. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 7.000 Euro. (sr)

Albstadt (ZAK): Kind bei Unfall verletzt

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat eine Vierjährige bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend in Ebingen erlitten. Ein 52-Jähriger wollte gegen 21 Uhr mit seinem Honda aus einer Grundstückseinfahrt herausfahren. Den verkehrspolizeilichen Ermittlungen zufolge erkannte er aufgrund der örtlichen Bebauung das Mädchen zu spät, das von rechts mit seinem Tretroller auf dem Gehweg herannahte. Trotz eines eingeleiteten Bremsmanövers konnte der Autofahrer eine Kollision nicht mehr verhindern, wodurch die Vierjährige zu Boden stürzte und sich verletzte. Sie musste zur weiteren Abklärung mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Am Fahrzeug entstand kein nennenswerter Sachschaden. (km)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell