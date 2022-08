Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Schwerpunktkontrollmonat der Polizei im August - Zielrichtung Alkohol und Drogen im Straßenverkehr - Bilanz nach erster Kontrollwoche

Mainz (ots)

Wie bereits berichtet, führt das Polizeipräsidium Mainz im Monat August Schwerpunktkontrollen mit der Zielrichtung "Fahren unter Alkohol- und/oder Drogeneinfluss" durch. Hintergrund ist, dass es im ersten Halbjahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr zu einer deutlichen Steigerung bei Verkehrsunfällen unter Alkoholeinfluss kam.

In der ersten Kontrollwoche im Bereich der Bundesautobahnen 61 und 643 wurden insgesamt 94 Verkehrsteilnehmer kontrolliert (69 im PKW, 24 im LKW). Hierbei wurden ein Alkoholdelikt und sechs Drogendelikte beim Führen der Fahrzeuge festgestellt.

Die Fälle im Einzelnen:

Am 03.08.2022 um 13:40 Uhr wird eine 33jährige Fahrzeugführerin an einer Kontrollstelle an der Autobahnauffahrt Mainz-Gonsenheim zur A643 kontrolliert. Sie gab auf Befragen an, am Vortrag Marihuana konsumiert zu haben. Ein freiwillig durchgeführter Urintest reagierte positiv auf Betäubungsmittel.

An gleicher Kontrollstelle wurde ebenfalls ein 18jähriger Fahrzeugführer angehalten. Beim ihm konnte starkes Lidflimmern und Zittern am Körper und an den Händen festgestellt werden. Der freiwillige Urintest reagierte ebenfalls positiv auf Betäubungsmittel.

Ein 26jähriger, der als nächstes an dieser Kontrollstelle einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde, zeigte vergrößerte Pupillen und glasige Bindehäute. Auch hier zeigte der Urintest ein positives Ergebnis auf Betäubungsmittel.

Bei einer Kontrolle an der Raststätte Hunsrück-West am 07.08.2022 fielen weitere drei Fahrzeugführer auf:

Ein 21jähriger, ein 19jähriger und ein 28jähriger in verschiedenen Fahrzeugen zeigten entsprechende Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln.

In den genannten sechs Fällen wurden jeweils Blutproben entnommen und Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Straßenverkehrsgesetz eingeleitet.

Im Rahmen eine Kontrolle an der Abschlussstelle Rheinböllen an der A61 wurde ein 21jähriger angehalten. Nachdem bei ihm Alkoholgeruch festgestellt wurde, zeigte der anschließend durchgeführte Alkoholtest einen Wert von 0,92 Promille. Blutprobe und Ordnungswidrigkeitenverfahren waren auch hier die Folge.

Des Weiteren kam es zu sieben sonstigen Strafanzeigen und 22 sonstigen Ordnungswidrigkeitenanzeigen/Verwarnungen, die nicht in Zusammenhang mit Alkohol oder Drogen stehen.

Ein Fahrzeugführer hatte Medikamente eingenommen, die die Fahrtüchtigkeit beeinträchtigen können. Ihm wurde daraufhin vorsorglich die Weiterfahrt untersagt.

In der laufenden Woche werden die Schwerpunktkontrollen im Bereich der Polizeidirektion Bad Kreuznach stattfinden. Wir berichten weiter.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell