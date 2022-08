Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Widerstand gegen Polizeibeamte

Mainz (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 04:30 Uhr fiel einer Funkstreifenwagenbesatzung eine Schlägerei zwischen zwei Personen an der Ecke Parcusstraße/Bahnhofstraße auf. Durch die Polizeibeamtin und den Polizeibeamten wird versucht, die Parteien zu trennen, was vorerst nicht gelang. Erst als weitere Funkstreifen hinzugezogen wurden, gelang dies. Einer der Beteiligten, ein 27jähriger aus Mainz, ließ sich jedoch nicht beruhigen, hielt keinen Abstand ein, gestikulierte wild mit dem Armen und reagierte nicht auf die Anordnung der Polizei, so dass er mittels körperlicher Gewalt zu Boden gebracht werden musste. Hierbei wurden sowohl der Mann als auch zwei Polizeibeamte leicht verletzt (Prellungen). Warum die Personen in Streit geraten sind, konnte nicht geklärt werden.

