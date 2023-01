Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 19.01.2023 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Bretzfeld-Schwabbach: Scheibe eingeschlagen - Zeugen gesucht

Unbekannte verursachten am Mittwoch mehrere hunderte Euro Sachschaden in Schwabbach. Die Täter begaben sich in die Schwabenstraße und warfen oder schlugen mit einem Gegenstand gegen die Scheibe der Eingangstür eines Gebäudes, woraufhin das Glas stark beschädigt wurde. Der Polizeiposten Bretzfeld hat die Ermittlungen wegen der Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu der Tat machen können, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 zu melden.

Pfedelbach: Auffahrunfall mit hohem Sachschaden

Bei einem Auffahrunfall in Pfedelbach entstand am Mittwochabend hoher Sachschaden. Gegen 17.40 Uhr war ein 49-Jähriger mit seinem Audi A4 in der Hauptstraße unterwegs. An der Einmündung zur Windischenbacher Straße übersah er vermutlich den verkehrsbedingt haltenden 1er BMW einer 33-Jährigen und fuhr auf diesen auf. Durch den Unfall wurde die Beifahrerin im BMW leicht verletzt. Es entstand jedoch Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro.

