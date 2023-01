POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 18.01.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Beilstein-Schmidhausen (ots) - Kellerraum in Brand geraten Am Dienstagabend, gegen 19.40 Uhr, geriet aus noch ungeklärter Ursache ein Kellerraum in einem Einfamilienhaus in der Goethestraße in Schmidhausen in Brand. Während sich die Bewohner, ein 80 und 77 Jahre altes Ehepaar, im Wohnbereich befand, drang ...

