Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: PRESSEMITTEILUNG des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.01.2023 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Beilstein-Schmidhausen (ots)

Kellerraum in Brand geraten

Am Dienstagabend, gegen 19.40 Uhr, geriet aus noch ungeklärter Ursache ein Kellerraum in einem Einfamilienhaus in der Goethestraße in Schmidhausen in Brand. Während sich die Bewohner, ein 80 und 77 Jahre altes Ehepaar, im Wohnbereich befand, drang plötzlich schwarzer Rauch aus den Steckdosen. Das Ehepaar verließ richtiger Weise sofort das Haus und verständigte die Feuerwehr. Mittlerweile war erkennbar, dass ein Kellerraum, in dem sich auch ein Kamin befindet, in Brand geraten war. Die Freiwillige Feuerwehr aus Beilstein, mit 4 Fahrzeugen und 28 Kräften im Einsatz, konnte den Brand schnell löschen. So war lediglich der Kellerraum betroffen. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 20 000 Euro geschätzt. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die Bewohner verbrachten die Nacht bei Nachbarn. Neben zwei Polizeistreifen befand sich vorsichtshalber auch ein Rettungswagen am Brandort.

Werner Lösch

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell