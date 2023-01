Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.01.2023 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Neuenstein: Falsche Polizeibeamtin

Am Montagnachmittag rief eine unbekannte Frau bei einem 66-Jährigen aus Neuenstein an und gab sich als Beamtin der Kriminalpolizei aus. Sie sagte, dass das Haus des 66-Jährigen auf einer Liste möglicher Einbruchsobjekte stehe und versuchte die Besitzverhältnisse des Mannes zu erfragen. Die falsche Polizistin rief insgesamt zwei Mal an, jedes Mal mit einer anderen Nummer. Eine Geldforderung erfolgte nicht. Um sich vor der Betrugsmasche "falscher Polizeibeamten" zu schützen, raten das LKA Baden-Württemberg und das Polizeipräsidium Heilbronn: 1. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie den Hörer auf. So werden Sie Betrüger los. Werden Sie misstrauisch bei Forderungen nach schnellen Entscheidungen, Kontaktaufnahme mit Fremden sowie Herausgabe von persönlichen Daten, Bargeld, Schmuck oder Wertgegenständen. 2. Wählen Sie die 110 und teilen Sie den Sachverhalt mit. Benutzen Sie nicht die Rückruftaste, da Sie sonst wieder bei den Tätern landen. 3. Sprechen Sie am Telefon nicht über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. 4. Beraten Sie sich mit Ihrer Familie oder Personen, denen Sie vertrauen. Weitere Informationen und Präventionstipps finden Sie unter: www.polizei-beratung.de

Dörzbach: Verkehrsunfall beim Überholen

Am Montagmorgen fuhr ein 37-Jähriger, auf der B19 von Hohebach Richtung Dörzbach, mit seinem BMW in einer Fahrzeugkolonne hinter einem Traktor her. Als er zum Überholen ausscherte und an den anderen Fahrzeugen vorbeifuhr, scherte eine 25-Jährige mit ihrem Mercedes ebenfalls aus der Schlange aus und kollidierte seitlich mit dem Pkw des 37-Jährigen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von rund 15.000 Euro. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Niedernhall: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Am Dienstagmorgen, um kurz vor 6 Uhr, fuhr ein unbekanntes Fahrzeug auf der L1044 von Niederhall kommend und passierte die Kochertalbrücke. Daraufhin bog es an der Kreuzung L1045/L1044 nach rechts auf die L1045 ein. Hierbei kollidierte das Fahrzeug mit dem Ford einer 68-Jährigen, die zum Linksabbiegen an der für sie roten Ampel stand. Nach dem Zusammenstoß bremste der Unbekannte sein Fahrzeug kurz ab, setzte seine Fahrt daraufhin aber in Richtung Künzelsau fort, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Zeugen die, Angaben zu dem Unfallmachen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell