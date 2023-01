Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 16.01.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Buchen: Kia-Lenker nach möglicher Nötigung gesucht

Das Polizeirevier Buchen sucht nach dem Fahrer oder der Fahrerin eines Kia, der oder die am Mittwochabend bei Buchen genötigt worden ein soll. Der Fahrer eines VW Tourans befuhr gegen 20.45 Uhr den Gemeindeverbindungsweg von Buchen (Landesstraße 582) in Richtung Götzingen. Am Beginn des Waldes schloss er auf einem vor ihm fahrenden BMW auf, welcher wiederum hinter einem kleinen Kia SUV fuhr. Nach kurzer Zeit verlangsamte die BMW-Lenkerin ihr Fahrzeug und bremste bis zum Stillstand ab. Nachdem der VW-Lenker am stehenden BMW vorbeifuhr, schaltet die Fahrerin ihr Fernlicht ein und hupte. Anschließend setzte sie zum Überholen an. Kurz nach dem Ortseingang Götzingen versuchte die BMW-Fahrerin wohl den Kia zu überholen und scherte nach links aus. Zu diesem Zeitpunkt scherte auch der Kia-Lenker, vermutlich aufgrund einer Fahrbahnverengung, aus, wodurch es beinahe zu einem Unfall kam. Nachdem der Kia nach rechts abgebogen war, beschleunigte der BMW mit quietschenden Reifen und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Ortsmitte davon. Der Fahrer oder die Fahrerin des Kias sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 zu melden.

Mosbach: Unfallflucht mit 2.500 Euro Sachschaden

Ein unbekannter Fahrzeuglenker entfernte sich in der Nacht auf Samstag unerlaubt von einer Unfallstelle in Mosbach. Der Fahrer einer Mercedes A-Klasse parkte den Pkw gegen 21 Uhr in der Ruhestattstraße. Als er am Samstag gegen 12.15 Uhr zurückkam, bemerkte er einen Schaden von rund 2.500 Euro. Vom Verursacher fehlte jede Spur. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

Aglasterhausen: Baustellenfahrzeug aufgebrochen

Einen Schaden von mehreren tausend Euro hinterließen Diebe am vergangenen Wochenende in Aglasterhausen. Diese machten sich zwischen 14 Uhr am Freitag und 8.45 Uhr am Samstag an einem im Adlerweg abgestellten Mercedes Sprinter zu schaffen. Nachdem sie das Baustellenfahrzeug aufgebrochen hatten, entwendeten sie hochwertige Werkzeuge und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

Buchen: Zwei Fahrzeuge nach Unfall abgeschleppt

Rund 20.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Unfalls am Samstagvormittag in Buchen. Eine Toyota-Lenkerin befuhr gegen 9.30 Uhr die Straße "Am Eckenberg" und wollte an der dortigen Kreuzung nach links in die Hettinger Straße abbiegen. Hierbei übersah sie wohl eine von links kommende Hyundai-Fahrerin und die Autos kollidierten. Die Fahrerin des Toyota sowie ihre Beifahrerin erlitten Verletzungen und wurden zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Aglasterhausen: Silberner Kombi geflüchtet

Nach einer Unfallflucht am Montagmorgen sucht das Polizeirevier Mosbach nach Zeugen und dem Fahrer oder der Fahrerin eines silbernen Kombis. Ein 22-jähriger VW Golf-Lenker befuhr gegen 7 Uhr die Bundesstraße 292 von Sinsheim in Richtung Mosbach. Er bog anschließend nach links in die Mosbacher Straße in Richtung Aglasterhausen-Ortsmitte ab. Ein Unbekannter wartete mit seinem Fahrzeug zunächst verkehrsbedingt in der Mosbacher Straße, um dann nach links auf die B292 abzubiegen. Hierbei streifte er das Heck des Golfs, wodurch ein Schaden von rund 1.500 Euro entstand. Der Fahrer oder die Fahrerin des silbernen Kombis flüchtete. Zeugenhinweise gehen unter der Telefonnummer 06261 8090 an das Polizeirevier Mosbach.

