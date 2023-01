Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 16.01.2023 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Wertheim: Betrunken Unfall verursacht

In der sogenannten Panoramakurve in Wertheim verursachte ein betrunkener Autofahrer in der Nacht auf Samstag circa 6.000 Euro Sachschaden. Gegen 2.30 Uhr war der 28-Jährige mit seinem 5er BMW auf der Landesstraße 508 unterwegs. Hierbei verlor er vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit mehreren Straßenschildern. Anschließend fuhr der Mann mit dem Wagen davon. Kurz darauf erhielt der 28-Jährige erhielt in seiner Wohnung Besuch von Polizeibeamten. Ein Alkoholtest ergab 1,3 Promille. Der Betrunkene musste daraufhin zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Wertheim: Berauscht über die Autobahn

Seit Freitagabend steht ein 26-Jähriger im Verdach mit seinem Auto unterwegs gewesen zu sein, obwohl er berauscht von Drogen war. Gegen 17 Uhr befuhr der Mann mit seinem Audi den Almosenberg und wurde dort von einer Polizeistreife der Verkehrspolizei kontrolliert. Dabei kam der Verdacht auf, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Drogentest bestätigte den Verdacht und verlief positiv auf THC und Kokain. Anschließend musste der 26-Jährige in Begleitung der Beamten zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Er muss nun mit einem Bußgeld, Fahrverbot und Konsequenzen für seine Fahrerlaubnis rechnen.

Tauberbischofsheim: Polizeibeamte bespuckt und Widerstand geleistet

Ein E-Bikefahrer, der am Samstagmorgen betrunken mit seinem Zweirad unterwegs war, bespuckte bei der Kontrolle einen Polizeibeamten und leistete Widerstand gegen die polizeiliche Maßnahme. Gegen 6.15 Uhr kontrollierten Beamte des Polizeireviers Tauberbischofsheim den 22-Jährigen, nachdem er zuvor mit seinem Rad vor Polizeibeamten in der Mergentheimer Straße geflüchtet war. Nach erfolgreicher Fahndung wurde der Mann in Dittigheim in der Untere Torstraße kontrolliert. Hier trat er den Polizisten aggressiv sowie aufbrausend entgegen und versuchte erneut zu flüchten. Dies verhinderten die Beamten und nahmen den 22-Jährigen vorläufig fest. Während der Festnahme wehrte sich der Mann und spukte unter anderem einem Polizeibeamten ins Gesicht. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab mehr als 1,6 Promille. Zudem bestand der Verdacht, dass er zusätzlich unter dem Einfluss von Drogen stand. Nach der Blutentnahme im Krankenhaus wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen des tätlichen Angriffes auf Polizeibeamte und der Trunkenheitsfahrt.

Tauberbischofsheim: Fahrzeug mutwillig zerkratzt - Zeugen gesucht

Unbekannte beschädigten zwischen Freitag, gegen 23 Uhr, und Samstag, gegen 15 Uhr, ein in Tauberbischofsheim geparktes Auto. Innerhalb dieses Zeitraums stand der Wagen in der Straße "Am Bild". Die Täter nahmen dem Schadensbild zur Folge einen spitzen Gegenstand und ritzten tiefe Kratzer in den Kotflügel und die komplette Fahrerseite. Dabei entstand circa 2.000 Euro Sachschaden, auf dem der Halter sitzen bleibt, wenn die Verursacher nicht ermittelt werden. Die Polizei Tauberbischofsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können oder in diesem Bereich eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 09341 810 zu melden.

Lauda-Königshofen: Einbruch in leerstehendes Haus - Zeugen gesucht

Einbrecher verschafften sich am vergangenen Wochenende unbemerkt Zutritt zu einem unbewohnten Haus in Königshofen. Zwischen Freitag um 13 Uhr und Sonntag um 11 Uhr drangen die Unbekannten in das Gebäude ein, indem sie eine Fensterscheibe einschlugen und ins Innere kletterten. Aus dem Haus entwendeten die Täter einen Bildschirm und einen Akkuschrauber im Gesamtwert von mehreren hundert Euro. Anschließend flüchteten die Einbrecher aus dem von ihnen komplett durchwühlten Haus. Zeugen der Tat und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Lauda, Telefon 09343 62130, in Verbindung zu setzen.

Niederstetten: Steine gegen Fensterscheiben geworfen - Zeugen gesucht

Drei faustgroße Steine warfen Unbekannte vergangene Woche gegen die Fensterscheiben einer Gaststätte in Niederstetten. Zwischen 1.30 Uhr am Donnerstag und 7.30 Uhr am Freitag nahmen die Täter die Steine und warfen sie gegen die Glasscheiben der Gaststätte in der Oberstetter Straße. Dabei entstand knapp 1.000 Euro Sachschaden. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich beim Polizeiposten Weikersheim unter der Telefonnummer 07934 99470 zu melden.

Bad Mergentheim: Vermeintliches Diebesgut entdeckt

Auf rund 10.000 Euro wird der Wert des vermeintlichen Diebesguts einer Ladendiebin geschätzt, die am Samstag in einem Baumarkt lange Finger machte. Zur Mittagszeit begab sich die 37-Jährige in den Baumarkt in der Max-Eyth-Straße und wurde dort bei einem Diebstahl eines Artikels im Wert von circa 250 Euro von einem Ladendetektiv beobachtet. Die alarmierte Polizei durchsuchte nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft die Wohnung der Frau. Dabei entdeckten die Beamten weiteres vermeintliches Diebesgut im Wert von circa 10.000 Euro. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an.

Weikersheim: Fahrzeug übersehen

Vermutlich übersah eine 42-Jährige ein anderes Auto und verursachte deswegen einen Verkehrsunfall. Am Samstagnachmittag fuhr die Frau mit ihrem BMW X2 aus einer Hofeinfahrt im Dahlienweg heraus und kollidierte mit einem Skoda Superb eines 40-Jährigen, der mit seinem Wagen bereits auf der Straße unterwegs war. Verletzt wurde niemand. Es entstand jedoch circa 9.000 Euro Sachschaden.

Igersheim: Zeugen nach Einbruch in Vollsortimenter gesucht

Einbrecher verschafften sich in der Nacht auf Sonntag Zutritt zu einem Einkaufsladen in Igersheim. Gegen 1.20 Uhr hebelten die Unbekannten ein Fenster zu einer Toilette auf und gelangten so in des Innere des Gebäudes in der Hermann-von-Mittnacht-Straße. Durch den Einbruch wurde die Alarmanlage ausgelöst. Die alarmierten Polizeibeamten konnten keine Täter antreffen. Ob etwas entwendet wurde, ist noch unklar und Bestandteil der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 zu melden.

