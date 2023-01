POL-W: W - Angriff auf Personengruppe - Vier verletzte Personen

Wuppertal (ots) - Am 29.12.2022, gegen 20:00 Uhr, kam es an einer Bushaltestelle am Berliner Platz zu einem Unfall bei dem ein Fußgänger (m, 48) von einem dunklen Auto angefahren wurde. Der 48-Jährige stand mit dem Rücken zur Fahrbahn, als ein dunkles Auto rückwärts fuhr und mit dem 48-Jährigen kollidierte. Dieser fiel zu Boden und wurde leicht verletzt. Der ...

mehr