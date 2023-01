Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 16.01.2023 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Ingelfingen: Waffenfund bei Verkehrskontrolle

Bei einer stationären Verkehrskontrolle, am Samstag, wurde ein Fahrzeug angehalten, an dessen Steuer ein 22-jähriger Mann saß. Den Beamten viel auf, dass hinter der Rückenlehne des Fahrers zwei Baseballschläger standen. Daneben stand ein schwarzer Koffer, in dem sich eine Schreckschusswaffe befand. Da der Mann keinen Waffenschein besaß, wurde die Schreckschusswaffe sichergestellt und der Mann wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz angezeigt.

Neuenstein: Verkehrsunfall mit möglicher Fahrerflucht - Zeugen gesucht

Ein 19-jähriger Mann kam mit seinem Auto von der Fahrbahn ab, da ihm vermutlich ein dunkler SUV auf seiner Fahrbahn entgegenkam. Am Sonntag gegen 23 Uhr fuhr der Mann mit seinem Auto auf dem Gemeindeverbindungsweg von Löschenhirschbach kommend in Richtung Tiergarten. Seinen Angaben zu Folge kam ihm auf seiner Fahrbahnseite ein dunkler SUV entgegen. Um eine Kollision zu vermeiden, gab er an, wich er nach rechts aus und sei dadurch von der Fahrbahn abgekommen. Er durchfuhr ein Feld und kam zum Stillstand, als er mit einem Telefonmast zusammenstieß. An dem Fahrzeug des 19-Jährigen entstand ein Schaden von circa 6.000 Euro. Der Telefonmast wurde ebenfalls beschädigt. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 930 zu melden.

Pfedelbach: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter beschädigte mit seinem Fahrzeug einen anderen PKW, indem er gegen die Beifahrerseite die des getroffenen Autos fuhr und flüchtete im Anschluss. Am Samstag um 20:15 Uhr kollidierte ein das unbekannte Auto mit der Beifahrerseite des in der Hauptstraße in Pfedelbach geparkten Ford Kuga und beschädigte dieses. Anstatt sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern oder die Polizei über den Unfall zu informieren, flüchtete die Person von der Unfallstelle. Es entstand ein Schaden von etwa 1.000 Euro. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, das Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 930 zu verständigen.

