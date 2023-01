Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.01.2023 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Weikersheim: Linienbus gestreift und geflüchtet

Das Polizeirevier Bad Mergentheim sucht Zeugen, die Hinweise zu einer Verkehrsunfallflucht am Montagnachmittag in Weikersheim geben können. Ein unbekannter Fahrzeuglenker soll gegen 14 Uhr einen Linienbus "An der Romantischen Straße" mit überhöhter Geschwindigkeit überholt haben. Aufgrund eines entgegenkommenden Fahrzeugs musste der Unbekannte rasch einscheren und streifte den Bus. Hierbei entstand Sachschaden von rund 500 Euro. Beim Verursacherfahrzeug soll es sich um einen weißen VW handeln. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 entgegen.

Boxberg: Mehr als drei Promille...

Der Fahrer eines Sattelkraftfahrzeugs beschädigte am Montagabend mehrere Schutzplankenelemente sowie ein anderes Sattelkraftfahrzeug, als er alkoholisiert auf der A 81 unterwegs war. Der 53-Jährige fuhr gegen 20 Uhr zwischen den Anschlussstellen Tauberbischofsheim und Ahorn, wobei er nach Zeugenangaben die gesamte Fahrbahnbreite benötigte, nach rechts und links von der Fahrbahn abkam und dabei mehrere Schutzplanken beschädigte. Er fuhr mit Geschwindigkeiten von 25 bis 50 km/h. Einige Kilometer später verließ er die Autobahn am Parkplatz Lindich und beschädigte dort ein geparktes Lkw-Gespann. Insgesamt entstand Sachschaden von mehr als 13.000 Euro. Bei einer Kontrolle durch die Polizei konnte eine deutliche Alkoholisierung des 53-Jährigen festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als drei Promille. Daher wurde der Mann zur Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Er muss nun mit einer entsprechenden Anzeige rechnen.

Bad Mergentheim: Frisch gesägtes Holz in Brand geraten

Aus bisher unbekannter Ursache geriet am Montag ein halber Festmeter Holz bei Bad Mergentheim-Rengershausen in Brand. Zeugen meldeten gegen 12 Uhr das Feuer am Waldrand. Die Feuerwehr musste unter Zuhilfenahme eines Traktors Löschwasser an die Örtlichkeit bringen, da eine direkte Zufahrt nicht möglich war. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist unbekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell