POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.01.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn: Fahrradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Leichte Verletzungen zog sich ein 15-jähriger Fahrradfahrer bei einem Unfall am Montagnachmittag in Heilbronn zu. Der Jugendliche befuhr gegen 16.15 Uhr die Richard-Wagner-Straße in Richtung Beethovenstraße. An der Kreuzung mit der Charlottenstraße übersah der junge Mann den von rechts kommenden Opel einer 62-Jährigen und kollidierte mit diesem. Durch den Zusammenstoß mit dem PKW stürzte der Radfahrer und verletzte sich leicht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.200 Euro.

Heilbronn: E-Bike gestohlen - Zeugen gesucht

Eine bisher unbekannte Person entwendete am Freitag zwischen 07.45 Uhr und 16 Uhr ein E-Bike in Heilbronn. Das Fahrrad wurde am Morgen von seiner 49-jährigen Besitzerin, mit einem Schloss gesichert, in der Pestalozzistraße abgestellt. Als die Frau am Nachmittag zu ihrem E-Bike zurückkehrte war dieses, samt Schloss, verschwunden. Bei dem gestohlenen Fahrrad handelt es sich um ein E-Bike der Marke "Hibike", Hard Nine 4 in der Farbe grau. Zeugen, die Angaben zur Tat oder dem Verbleib des Fahrrads machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Heilbronn, Telefon 07131 74790, zu melden.

Nordheim: Unfall mit zwei Verletzten

Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 13.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Montagmorgen auf der Landesstraße 1106 bei Nordhausen. Vermutlich aus Unachtsamkeit fuhr ein 65-Jähriger, gegen 10 Uhr, ohne anzuhalten mit seinem Mazda in den Kreuzungsbereich mit der Kreisstraße 2075 ein, obwohl er, aufgrund eines Stoppschildes hätte anhalten müssen. Auf der Kreuzung kollidierte der Mazda mit einem von rechts kommenden Renault eines 53-Jährigen. Bei dem Zusammenstoß wurden der Renault-Fahrer und dessen 65-jähriger Mitfahrer leicht verletzt und mussten im Krankenhaus behandelt werden.

Lauffen am Neckar: Kabeltrommel aus Testzelt entwendet - Zeugen gesucht

Eine bisher unbekannte Person entwendete am Wochenende eine Kabeltrommel sowie eine Beleuchtung aus einem Zelt in Lauffen am Neckar. Der Täter oder die Täterin gelangte, zwischen Samstag, 12.30 Uhr und Montag, 8 Uhr, durch das Betätigen eines Reißverschlusses in das Innere eines Corona-Testzelts in der Bahnhofstraße und nahm die Gegenstände im Wert von mehreren hundert Euro an sich. Anschließend flüchtete er oder sie unerkannt. In der Vergangenheit soll es schon mehrfach zu ähnlich gelagerten Fällen an derselben Örtlichkeit gekommen sein. Die Polizei sucht nun Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07133 2090 an das Polzeirevier in Lauffen am Neckar.

Bad Friedrichshall: VW Bus beschädigt und abgehauen - Wer hat was gesehen?

Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person mit ihrem PKW am Montagmorgen in Bad Friedrichshall. Der oder die Unbekannte befuhr zwischen 7 Uhr und 11 Uhr die Salinenstraße und kollidierte dort mit dem ordnungsgemäß geparkten VW Multivan eines 61-Jährigen. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Neckarsulm, Telefon 07132 93710, zu melden. Bad Friedrichshall: Fahrzeug überschlagen

Sachschaden in Höhe von circa 12.000 Euro entstand bei einem Unfall am Sonntagmittag bei Bad Friedrichshall. Eine 58-Jährige befuhr gegen 11.15 Uhr mit ihrem VW die Landesstraße 1096 von Untergriesheim kommend in Fahrtrichtung Bad Friedrichshall. Als die Frau in den Kreisverkehr auf Höhe der Hohe Straße einfuhr, übersah sie vermutlich den Alfa Romeo einer 39-Jährigen, welcher sich bereits im Kreisverkehr befand und kollidierte mit diesem. Durch den Zusammenstoß kam der Alfa Romeo ins Schleudern und von der Straße ab. Hierdurch überschlug sich das Fahrzeug und blieb schlussendlich auf der Seite im Acker liegen. Das Fahrzeug der 39-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgschleppt werden. Verletzt wurde niemand.

Möckmühl: Wer hatte grün? Zeugen gesucht

Noch ist unklar, wer für einen Verkehrsunfall am Montagabend bei Möckmühl verantwortlich ist. Die 29-jährige Fahrerin eines Chryslers befuhr gegen 21.45 Uhr die Landesstraße 1095 von Ruchsen kommend in Richtung Möckmühl. Nach eigenen Angaben hielt sie im Kreuzungsbereich mit der Landesstraße 1025 aufgrund der rot zeigenden Ampel an. Als diese auf Grün umschaltete soll sie ihr Fahrzeug in Bewegung gesetzt haben, um nach links in Richtung Züttlingen abzubiegen. Eine 48 Jahre alte Ford-Lenkerin befuhr zur selben Zeit die Landesstraße 1095 von Roigheim in Richtung Möckmühl und gibt an im Kreuzungsbereich auf der rechten Abbiegespur gefahren zu sein, um ebenfalls nach Züttlingen abzubiegen. Da die Ampel nach ihren Angaben ebenfalls Grün zeigte, fuhr sie in den Kreuzungsbereich ein. Dort kollidierten die beiden Fahrzeuge und es entstand Sachschaden von rund 8.000 Euro. Welche Ampel tatsächlich Grün zeigte, konnte bisher nicht geklärt werden. Daher bittet das Polizeirevier Neckarsulm Zeugen, die den Unfall beobachten konnte oder Hinweise zur Ampelschaltung geben können, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 zu melden.

Möckmühl / Neuenstadt: Motorradfahrer schwer verletzt - Zeugen gesucht

Ein 17-jähriger Motorradfahrer kollidierte am Montagnachmittag mit einem Renault auf der Landesstraße 1095. Der Jugendliche fuhr gegen 16 Uhr von Möckmühl in Richtung Neuenstadt am Kocher. Dort setze er zum Überholen an, ließ ein entgegenkommendes Fahrzeug passieren und scherte dann auf die Gegenfahrbahn aus. Hierbei übersah er vermutlich den ebenfalls entgegenkommenden Renault eines 31-Jährigen und kollidierte mit diesem. Der 17-Jährige erlitt hierdurch schwere Verletzungen und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 31-Jährige sowie zwei weitere Insassen im Renault wurden leicht verletzt. Das Polizeirevier Neckarsulm sucht nun Zeugen, die ggf. vom Motorradfahrer überholt wurden oder den Unfall beobachten konnten. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 zu melden.

Schwaigern: Einbruch in Getränkemarkt

Unbekannte verschafften sich in der Nacht auf Freitag, 6. Januar 2023, Zutritt zu einem Getränkemarkt in Schwaigern. Der oder die Täter schlugen zwei Glasscheiben ein, um in das Gebäude in der Stettener Straße zu gelangen. Dort entwendeten sie einen Bierkasten. An den Türen entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro. Ein Zeuge konnte beobachten wie zwei vermutlich Jugendliche gegen 3.15 Uhr vom Getränkemarkt in Richtung Stetten rannten. Diese werden folgendermaßen beschrieben: Eine Person ist etwa 1,90 Meter groß, schlaksig, hat helle Haut und war dunkel gekleidet. Der andere Jugendliche wird als etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß und dunkel gekleidet beschrieben. Beide sollen größere dunkle Taschen mitgeführt haben. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Leintal unter der Telefonnummer 07138 81063 entgegen.

