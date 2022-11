POL-HSK: Beim Überholen Autofahrerin gefährdet und geflüchtet

Schmallenberg (ots) - In einem Discounter wurde einer Dame am 19. Mai das Portemonnaie gestohlen. Eine unbekannte Frau hob mit der EC-Karte, die sich in dem Portemonnaie befand, Geld ab. In der Bank wurde die Diebin gefilmt. Wer kann Angaben zu der Frau machen? Weitere Infos und Bilder der Gesuchten finden Sie im Fahndungsportal: https://polizei.nrw/fahndung/90998 Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Schmallenberg unter der 02974 / 90 200. Rückfragen von ...

