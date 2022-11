POL-HSK: Opferstock aufgebrochen

Hochsauerlandkreis (ots) - Brilon Am Dienstag zwischen 02:30 Uhr und 03:00 Uhr wurde in eine Gastwirtschaft im Burghagener Weg eingebrochen. Die unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu der Hütte und entwendeten Bargeld und Lebensmittel. Nach der Tat entfernten sich die Täter unerkannt. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Brilon unter 02961 /90 200 Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis Pressestelle ...

