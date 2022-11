POL-HSK: Einbruch in Wohnhaus

Hochsauerlandkreis (ots) - Arnsberg Am heutigen Morgen sorgte ein 36-jähriger Mann aus Arnsberg für einen größeren Polizeieinsatz. Der Mann wurde gegen 15:00 Uhr von Spezialeinheiten in seiner Wohnung in der Ringstraße festgenommen. Die Polizei unterstützte gegen 08:30 Uhr das Jugendamt der Stadt Arnsberg und den Gerichtsvollzieher an der Anschrift des Mannes in einer Familiensache. Der Mann bedrohte die eingesetzten Beamten mit einer Machete und verbarrikadierte sich ...

