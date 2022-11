Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche in Wohnungen

Hochsauerlandkreis (ots)

Brilon

Zwischen Freitag, 17:15 Uhr und Sonntag, 10:00 Uhr wurde durch unbekannte Täter in ein Wohnhaus in die Altenbriloner Straße eingebrochen. Die Täter hebelten eine Tür zum Haus auf und durchsuchten den Wohnbereich. Zur Beute können noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Brilon unter 02961 /90 200

Medebach

Im Zeitraum von Samstag, en 29.10.2022, 17:00 Uhr bis gestern, 20:15 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Grafschafter Straße in Medebach ein. Die Täter drangen gewaltsam durch ein Fenster in das Haus ein. Nach Angaben des Hausbesitzers ist nichts gestohlen worden. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Winterberg unter der 02981 / 90 200.

