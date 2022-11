Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Radfahrerin nach Sturz schwer verletzt

Marsberg (ots)

Am Freitag, 04.11.22, 14.18 Uhr befuhr eine 55-jährige Frau aus Marsberg mit ihrem Pedelec den Kaiser-Otto-Ring in Richtung Dütlingstalweg. Sie benutzte hierbei den ostwärtigen Gehweg und führte einen Hund an der Leine mit. Zeitgleich beabsichtigte eine 20-jährige Pkw-Fahrerin rückwärts aus der Grundstücksausfahrt auf den Kaiser-Otto-Ring einzufahren. Im Zuge dieses Verkehrsgeschehens kam es zum Sturz der Radfahrerin, wobei sich diese schwer verletzte. Der Hund der Radfahrerin blieb unverletzt. Nach Zeugenaussage kam es nicht zur Kollision zwischen Pedelec und Pkw. Die Radfahrerin stürzte vermutlich beim Versuch dem Pkw auszuweichen. (tk)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell