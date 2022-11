Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Arnsberg-Holzen (ots)

Freitag, 04.11.22, 17.50 Uhr befuhr ein 33-jähriger Arnsberger mit seinem Pkw die Landstraße L 682 vom Oelinghauser Kreuz in Fahrtrichtung Holzen. Zeitgleich befuhr ein 37-jähriger Pkw-Fahrer aus Marburg die Bieberstraße in südlicher Richtung. An der Einmündung zur L 682 bog der 37-Jährige nach links ab und missachtete hierbei die Vorfahrt des 33-Jährigen. Bei der Kollision der Pkw wurden beide Fahrzeugführer schwer verletzt und durch den Rettungsdienst den nächstgelegenen Krankenhäusern zugeführt. Die beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, der Schaden wir auf ca. 4000 Euro geschätzt. (tk)

