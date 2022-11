Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Marsberg-Canstein (ots)

Ein 37-jähriger Marsberger befuhr am Sonntag, 06.11.22 gegen 05.00 Uhr mit seinem Pkw die Landstraße L 870 in Fahrtrichtung Canstein. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Telefonmasten. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt, der Pkw musste abgeschleppt werden. Da der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. (tk)

