Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Festnahme in Arnsberg

Hochsauerlandkreis (ots)

Arnsberg

Am heutigen Morgen sorgte ein 36-jähriger Mann aus Arnsberg für einen größeren Polizeieinsatz. Der Mann wurde gegen 15:00 Uhr von Spezialeinheiten in seiner Wohnung in der Ringstraße festgenommen. Die Polizei unterstützte gegen 08:30 Uhr das Jugendamt der Stadt Arnsberg und den Gerichtsvollzieher an der Anschrift des Mannes in einer Familiensache. Der Mann bedrohte die eingesetzten Beamten mit einer Machete und verbarrikadierte sich mit dem Sohn in der Wohnung. Alle Verhandlungsangebote wurden von dem 36-jährigen ausgeschlagen, so dass letztlich Spezialeinheiten der Polizei den Mann in seiner Wohnung festnahmen. Dieser wurde bei der Festnahme verletzt und zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sohn blieb unverletzt und wurde in die Obhut des Jugendamtes übergeben.

