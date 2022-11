Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Außenspiegel an Auto beschädigt und geflüchtet

Hochsauerlandkreis (ots)

Marsberg

Gestern zwischen 12:00 Uhr und 12:15 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Straße "An der Ziegelei". Der Außenspiegel eines Autos wurde durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Der Fahrer dieses Fahrzeugs entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei sucht nun Zeugen. Die Melderin bei der Polizei gab an, dass sie ihren grauen Pkw in dem Zeitraum auf dem Parkplatz geparkt hätte. Als sie aus dem Geschäft zurückkam, bemerkte sie, dass ihr Außenspiegel auf der Beifahrerseite eingeklappt war. Das Gehäuse war beschädigt und das Spiegelglas gesplittert. Den Spuren nach zu urteilen ist es wahrscheinlich, dass ein anderes Fahrzeug den Spiegel beim Ausparken beschädigt hat. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Marsberg unter der 02992 / 90 200 3711.

