POL-HSK: Einbruch in Gaststätte

Hochsauerlandkreis (ots) - Marsberg Im Zeitraum von Sonntag, 15:00 Uhr bis Dienstag, 12:00 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Bahnhofstraße ein. Sie entwendeten verschiedene Wertgegenstände aus dem Haus und entkamen unerkannt. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Marsberg unter der 02992 / 90 200 3711. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis Pressestelle Volker Stracke Telefon: 0291/9020-1140 E-Mail: ...

