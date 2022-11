POL-HSK: Öffentlichkeitsfahndung

Hochsauerlandkreis (ots) - Bad-Fredeburg Unbekannte haben in der Friedhofskapelle am Hallenberg den Opferstock aufgebrochen und das Geld gestohlen. Die Tat ereignete sich zwischen Samstag, 16:00 Uhr und Sonntag, 17:30 Uhr. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Schmallenberg unter der 02974 / 90 200. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis Pressestelle Volker Stracke Telefon: 0291/9020-1140 E-Mail: ...

