Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Falscher Sohn und Tochter melden sich via Whatsapp

Haßloch (Pfalz) (ots)

Wie nachträglich bekannt wurde, haben unbekannte Täter am 03.08.2022 und 04.08.2022 in Haßloch mehrere Bürger per Whatsapp angeschrieben und als deren Kinder ausgegeben. Man habe neue Telefonnummern, müsse eine Rechnung bezahlen oder das Online-Banking sei gesperrt. Es wurde in verschiedenen Fällen versucht mehrere tausend Euro zu erbeuten. In einem Fall fiel einer Geschädigten der Betrugsversuch erst auf dem Weg zur Bank auf. In einem anderen Fall veranlasste eine Geschädigte bereits eine Überweisung im vierstelligen Betrag. Erst im Nachhinein fielen Ungereimtheiten auf, sodass die Überweisung noch rechtzeitig durch die Bank gestoppt werden konnte. Dies gelingt jedoch nicht immer!

Sollten Sie Opfer eines solchen Anrufs oder Nachricht werden, notieren Sie sich bitte die angezeigten Telefonnummern, machen Screenshots und beenden unmittelbar die Kommunikation. Nachfolgend die wichtigsten Tipps und Hinweise, wie sie sich schützen können: - Die Polizei ruft niemals unter der Polizeinotruf-Nummer 110 an. - Lassen sie sich niemals unter Druck setzen. Legen Sie einfach den Hörer auf! - Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. - Wenn Sie sich unsicher fühlen, bitten sie Familienangehörige, Nachbarn oder Freunde um Hilfe - Prüfen Sie nach, ob wirklich Notlagen bestehen - Rufen Sie diese zurück - Geben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Unbekannte! - Klären Sie lebensältere Familienangehörige, Nachbarn und Bekannte auf

