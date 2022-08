POL-PDNW: Unfallflucht unter ALkoholeinfluss

Deidesheim/Forst (ots) - Am Freitag, 05.08., führte die Polizei zwei Geschwindigkeitsüberwachungen in der Verbandsgemeinde Deidesheim durch. Zunächst wurde in Deidesheim in der Appengasse zwischen der Feuerwehr und der Einmündung Bahnhofstraße das Tempo der in Richung Ruppertsberg fahrenden Verkehrsteilnehmer in der Zeit von 10.00 Uhr bis 11.50 Uhr gemessen. Es wurde festgestellt, dass 20 Fahrzeugführer bei ...

mehr