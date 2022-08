Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Warnung vor Betrugsmasche

BAD DÜRKHEIM (ots)

Wie jetzt bekannt wurde, wurde ein älterer Mann aus Bad Dürkheim am 02.08.2022 Opfer eines Trickbetruges. Nachdem er einen Link in einer E-Mail geöffnet hatte, wurde sein PC durch einen sogenannten Trojaner gesperrt. Zur Freischaltung sollte er eine Hotline anrufen, wo er mit angeblichen "Microsoft"-Mitarbeitern, in Deutsch und Englisch sprach. Er wurde zur Zahlung von 200 Euro für das Wiederherstellen der Originaldateien und 230 Euro für das Löschen des Trojaners aufgefordert. Die Bezahlung erfolgte mittels Google Play Karten. Nach Bezahlung des Gesamtbetrages hatte er wieder Zugriff auf seinen PC, stellte jedoch fest, dass die Originaldateien noch vorhanden waren und weitere Schadsoftware installiert worden waren. Er übergab seinen Computer daraufhin direkt einer Fachfirma, zur Überprüfung und Löschung der Schadsoftware. Die Kriminalpolizei in Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Wurden sie auch Opfer eines solchen Betrugsversuches dann wenden sie sich bitte an die Polizei Bad Dürkheim unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Warnhinweise ihrer Polizei:

Immer wieder gehen bei der Polizei Meldungen über eine Betrugsmasche ein, bei der mittels eines übersendeten Links, eine Schadsoftware auf den Computer oder das Smartphone aufgespielt wird, die unter anderem die Fernsteuerung und Ausspähung ermöglicht.

- Klicken Sie auf keinen Fall auf Links, die Ihnen von unbekannter Seite und unerwartet zugestellt werden.

- Bestätigen Sie keine Installation von fremden Apps.

- Deaktivieren Sie die Möglichkeit, unbekannte Apps installieren zu können.

- Solange Sie den Link nicht angeklickt haben und die App installiert haben, ist Ihnen noch nichts passiert.

Weitere nützliche Informationen erhalten Sie unter www.polizei-beratung.de oder auf ihrer nächstgelegenen Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell