Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Wohnungseinbruch in Heinrichswalde

Torgelow (ots)

Gestern Nachmittag wurde der Polizei ein Wohnungseinbruch in der Dorfstraße in Heinrichswalde (bei Torgelow) gemeldet. Die bislang unbekannten Täter brachen in der Zeit von 03.08. bis 10.08.2022 gewaltsam in das Einfamilienhaus ein und durchwühlten die Räume. Außerdem verschafften sie sich Zutritt zu einer Garage und einem Schuppen. Nach ersten Informationen wurden technische Geräte und Werkzeug gestohlen. Ein Ermittlungsverfahren wegen Wohnungseinbruchdiebstahl wurde eingeleitet. Die Kriminalpolizei war zur Spurensicherung im Einsatz und hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Ueckermünde unter 039771 82-224 sowie die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell