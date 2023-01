POL-FR: Folgemeldung zu: Teningen/B3: Schwerer Verkehrsunfall - Fahrzeugführer verstorben hier: Unfallhergang

Freiburg (ots) - Ein 64-jähriger Mann wurde am Dienstag, 24.01.2023, gegen 16.20 Uhr, bei Baumfällarbeiten in einem Ortsteil in Schopfheim tödlich verletzt. Der Mann kam bei den Fällarbeiten unter einen umstürzenden Baum. Für ihn kam jede Hilfe zu spät, er verstarb am Unfallort. Medienrückfragen bitte an: Thomas Batzel Polizeipräsidium Freiburg Pressestelle ...

