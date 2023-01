POL-FR: Schopfheim: Arbeitsunfall - Mann bei Baumfällarbeiten tödlich verletzt

Freiburg (ots) - In der Nacht von Montag, 23.01.2023, auf Dienstag, 24.01.2023, wurde in kurzer Zeit zum dritten Mal in der Hauinger Straße in die gleiche Gaststätte eingebrochen. Wie zuvor (12.01.23 und 13./14.01.23) gelangte der Unbekannte über die Terrassentür in die Gaststätte. Durch eine mittlerweile installierte Alarmanlage wurde der Unbekannte wohl gestört und flüchtete ohne Beute. Medienrückfragen bitte ...

