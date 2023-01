Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: dritter Einbruch in gleiche Gaststätte

Freiburg (ots)

In der Nacht von Montag, 23.01.2023, auf Dienstag, 24.01.2023, wurde in kurzer Zeit zum dritten Mal in der Hauinger Straße in die gleiche Gaststätte eingebrochen. Wie zuvor (12.01.23 und 13./14.01.23) gelangte der Unbekannte über die Terrassentür in die Gaststätte. Durch eine mittlerweile installierte Alarmanlage wurde der Unbekannte wohl gestört und flüchtete ohne Beute.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell