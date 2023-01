Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: wieder drei Fahrräder weggekommen

Freiburg (ots)

Bis zum Dienstag erstatteten drei Geschädigte eine Anzeige bei der Polizei, da ihre Fahrräder gestohlen wurden. Zwei verschlossene E-Bikes kamen am Montag, 23.01.2023, tagsüber bei einer Schule in der Baumgartner Straße weg. In dem Zeitraum zwischen 17.05 Uhr bis 17.30 Uhr, wurde in der Turminger Straße ein Mountainbike der Marke Cube gestohlen. Dies war verschlossen in der Nähe einer Kirche abgestellt. Der gesamte Diebstahlschaden beträgt etwa 7.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell