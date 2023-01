Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Küchenbrand in der Breslauer Straße - Bewohnerin verletzt

Freiburg (ots)

Der Feuerwehr wurde am Dienstag, 24.01.2023, gegen 15.20 Uhr, eine starke Rauchentwicklung aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Breslauer Straße mitgeteilt. In einer Wohnung brannten Teile einer Küche. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Die 96-jährige Bewohnerin erlitt eine Rauchgasvergiftung. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Ursächlich für den Brand könnte ein Haushaltsgerät gewesen sein.

