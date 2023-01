Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Stühlinger: Zwei Vorfälle mit Messer - Eine Person verletzt

Stadtkreis Freiburg (ots)

Ein bislang unbekannter Tatverdächtiger hat am Dienstag, 24.01.2023, gegen 21:15 Uhr am Stühlinger Kirchplatz im Bereich der Wenzingerstraße in Freiburg einen 24-Jährigen mit einem Messer verletzt.

Zeugen gaben an, dass es zwischen den beiden Männern zu einem Streit mit körperlicher Auseinandersetzung gekommen war. Der Geschädigte wurde in der Folge von dem unbekannten Mann mit einem Messer angegriffen und verletzt.

Der Unbekannte flüchtete anschließend mit weiteren Begleitern zu Fuß von der Tatörtlichkeit. Die hinzugerufene Polizei konnte im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung die Begleiter des Flüchtigen am Freiburger Hauptbahnhof feststellen und kontrollieren.

Der Geschädigte, der bei dem Vorfall mehrere Schnitt- und Stichverletzungen erlitten hatte, wurde durch den Rettungsdienst in ein Freiburger Krankenhaus transportiert. Der Zustand des Mannes ist stabil, es besteht keine Lebensgefahr.

Kurz zuvor, gegen 19:45 Uhr, soll sich an der gleichen Stelle ein ähnlicher Vorfall ereignet haben. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde einem 21-Jährigen unvermittelt dessen Kopfhörer gewaltsam von einer dreiköpfigen Personengruppe entrissen. Anschließend sollen die drei Unbekannten den jungen Mann mit Schlägen und Tritten angegriffen haben. Auch bei diesem Vorfall soll, so der Geschädigte, einer der Tatverdächtigen ein Messer vorgezeigt haben. Der 21 Jahre alten Mann konnte augenscheinlich unverletzt zu Fuß flüchten und sich in Sicherheit bringen, musste aber persönliche Wert- und Kleidungsgegenstände zurücklassen.

Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten bestehen, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen

ak

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell