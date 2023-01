Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Jestetten: Unbekannte dringen in Bäckerei ein - Polizei bittet um Hinweise!

In der Nacht auf Dienstag, 24.01.2023, sind Unbekannte in eine Bäckerei in Jestetten eingedrungen. Zu Arbeitsbeginn gegen 04:45 Uhr wurden Mitarbeiter auf nicht geschlossene Türen und eine fehlende Kassenschublade mit dem Wechselgeld aufmerksam. Der Diebstahlsschaden liegt im niedrigen dreistelligen Euro-Bereich. Wer in der Nacht auf Dienstag Verdächtiges im Bereich der Bäckerei in der Hauptstraße beobachtet hat oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, soll sich bitte mit dem Polizeiposten Jestetten (Kontakt 07745 7234) in Verbindung setzen.

