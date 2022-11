FW-Schermbeck: BMA-Alarm in Schermbeck

Schermbeck (ots) - Am Dienstagmorgen wurde der Löschzug Gahlen um 08:14 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Person in Wohnung" zur Paßstraße alarmiert. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr konnte die Person bereits eigenständig die Wohnungstür öffnen. Anschließend wurde die Einsatzstelle an den Rettungsdienst übergeben. Für die Feuerwehr endete der Einsatz um 08:40 Uhr. Rückfragen bitte an: Feuerwehr Schermbeck Ellen Großblotekamp Telefon: 0151/ 20984294 E-Mail: ...

