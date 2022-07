Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 49-Jähriger bei Trunkenheitsfahrt dank aufmerksamen Zeugen gestellt

Mönchengladbach (ots)

Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte am Dienstag, 19. Juli, ein 49-jähriger Mann bei einer Trunkenheitsfahrt, in deren Folge ein Sachschaden entstanden war, an der Kreuzung Zoppenbroicher Straße/Ruckes von einem Streifenwagenteam angehalten werden.

Bereits auf der Autobahn A44 fiel dem Zeugen der sehr langsam fahrende Wagen auf. Dieser sei immer wieder Schlangenlinien gefahren und habe in Höhe einer Baustelle dortiges Baustellenmaterial touchiert und dabei mindestens das eigene Auto erheblich beschädigt. Der Mann verständigte daraufhin die Polizei, fuhr dem 49-Jährigen weiter hinterher und hielt telefonischen Kontakt zur Leitstelle bis zum Eintreffen der Beamten an der Kreuzung Zoppenbroicher Straße/Ruckes.

Die Beamten setzten den Streifenwagen vor den betreffenden Wagen an einer roten Ampel, so dass der 49-Jährige an einer Weiterfahrt gehindert werden konnte. Bei der Befragung gab der Mann an, keinen Alkohol getrunken zu haben. Mehrere leere Bierflaschen im Beifahrerfußraum und in den Türinnenfächern sowie ein deutlich wahrnehmbarer Alkoholgeruch, ließen seitens der Beamten allerdings das Gegenteil vermuten. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest vor Ort fiel deutlich positiv aus. Außerdem konnten die Polizisten Beschädigungen an der kompletten rechten Fahrzeugseite sowie am vorderen rechten Reifen erkennen.

Der 49-Jährige wurde ins Polizeipräsidium Mönchengladbach gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Seinen Führerschein stellten die Beamten sicher und untersagtem ihm das Führen jeglicher führerscheinpflichtiger Fahrzeuge.

Nach Abschluss der Maßnahmen entließen sie ihn aus dem Polizeipräsidium und fertigten eine Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung. (cr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell