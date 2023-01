Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Anwohner weist Polizei Weg zu einem mutmaßlichen Dieb - weitere Geschädigte gesucht!

In der Nacht auf Mittwoch, 25.01.2023, konnte in Wehr ein mutmaßlicher Dieb dank der Hilfe eines Anwohners dingfest gemacht werden. Kurz vor 01:30 Uhr war der Zeuge auf einen Mann aufmerksam geworden, der sich an Autos zu schaffen machte. Der Zeuge verständigte die Polizei und verfolgte den Tatverdächtigen. Dabei gab er den Standort durch, so dass die anrückenden Polizeistreifen einen 31-jährigen Mann vorläufig festnehmen konnten. Zumindest einen unverschlossenen Pkw dürfte der Tatverdächtige nach Wertsachen durchsucht haben. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand könnte er als Tatverdächtiger für weitere neun Straftaten in Betracht kommen, die ab November 2022 im Stadtgebiet begangen wurden. Überwiegend handelt es sich dabei um Diebstahlsdelikte aus unverschlossenen Fahrzeugen mit der Zielrichtung Bargeld. Aber auch für ein Betrugsdelikt mit einer entwendeten Kreditkarte und für einen Fahrraddiebstahl dürfte der Tatverdächtige in Betracht kommen. Der Polizeiposten Wehr bittet Personen, denen in der Nacht zum Mittwoch Sachen aus einem Fahrzeug abhandengekommen sind, sich zu melden (Kontakt Tel. 07762 8078-0).

Meldung vom 11.11.2022:

Wehr: Mann macht sich an Autos zu schaffen - Polizei bittet um Hinweise!

In der Nacht auf Donnerstag, 10.11.2022, hat sich ein unbekannter Mann in Wehr an Autos zu schaffen gemacht. Auch Garagen und Carports hielten den Tatverdächtigen nicht davon ab, diese zu betreten und nach Wertsachen Ausschau zu halten. Aus einem unverschlossen in einer Garage stehenden Auto wurde eine Geldbörse gestohlen. Vorfälle wurden aus der Lindstraße und der Zelgstraße bekannt. Der Tatverdächtige ist ca. 25 bis 35 Jahre alt, hellhäutig und stärker untersetzt, hat kurze Haare sowie einen Bart. Die Person führte einen Rucksack mit. Der Polizeiposten Wehr (Kontakt 07762 8078-0) bittet um sachdienliche Hinweise und auch darum, vorhandene Überwachungskameras auf entsprechende Aufnahmen zu überprüfen.

